Chi è Andrea Riccardi, il fondatore di Comunità di Sant'Egidio che il centro - sinistra vorrebbe al Quirinale (Di domenica 23 gennaio 2022) Un nome di bandiera o un candidato che potrebbe alla fine raccogliere intorno a sé un ampio consenso? Storico, accademico e attivista, Andrea Riccardi è noto per aver fondato nel '68 la Comunità di ... Leggi su globalist (Di domenica 23 gennaio 2022) Un nome di bandiera o un candidato che potrebbe alla fine raccogliere intorno a sé un ampio consenso? Storico, accademico e attivista,è noto per aver fondato nel '68 ladi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quirinale, il centrosinistra ragiona su Andrea Riccardi come 'profilo di presidente ideale'. Chi è lo storico, ex m… - Internazionale : Presidente cercasi. Com’è cambiato in Italia il ruolo del capo dello stato e chi potrebbe essere il prossimo. Un ar… - HuffPostItalia : Quirinale, chi è Andrea Riccardi: storico, ex ministro, fondatore di S. Egidio - MysteryMiki : RT @HuffPostItalia: Quirinale, chi è Andrea Riccardi: storico, ex ministro, fondatore di S. Egidio - carloarbini51 : RT @HuffPostItalia: Quirinale, chi è Andrea Riccardi: storico, ex ministro, fondatore di S. Egidio -