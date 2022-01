Chelsea-Tottenham, le formazioni ufficiali (Di domenica 23 gennaio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Chelsea-Tottenham, match valido per la 23a giornata di Premier League. Calcio d’inizio alle ore 17.30 a Stamford Bridge. Arbitro dell’incontro sarà Paul Tierney. Le due squadre si sono incontrate per ben due volte nelle scorse settimane, nella semifinale di Carabao Cup. Ha passato il turno il Chelsea, che se la vedrà in finale contro il Liverpool. I Blues si trovano al terzo posto in classifica con 44 punti. Nell’ultimo turno sono stati superati dal Liverpool, perché la squadra di Tuchel non è andata oltre il pareggio sul campo del Brighton. Modulo 4-2-3-1 per i londinesi, con Lukaku schierato come unica punta dopo i dissidi con la società. Gli Spurs si trovano al sesto posto con 36 punti, ma sono in piena lotta per un posto tra le prime quattro. Infatti ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 23 gennaio 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 23a giornata di Premier League. Calcio d’inizio alle ore 17.30 a Stamford Bridge. Arbitro dell’incontro sarà Paul Tierney. Le due squadre si sono incontrate per ben due volte nelle scorse settimane, nella semifinale di Carabao Cup. Ha passato il turno il, che se la vedrà in finale contro il Liverpool. I Blues si trovano al terzo posto in classifica con 44 punti. Nell’ultimo turno sono stati superati dal Liverpool, perché la squadra di Tuchel non è andata oltre il pareggio sul campo del Brighton. Modulo 4-2-3-1 per i londinesi, con Lukaku schierato come unica punta dopo i dissidi con la società. Gli Spurs si trovano al sesto posto con 36 punti, ma sono in piena lotta per un posto tra le prime quattro. Infatti ...

