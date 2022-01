Che tempo che fa anticipazioni: chi sono gli ospiti di Fabio Fazio per domenica 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo appuntamento dell’anno con la trasmissione di punta di Rai3 condotta da Fabio Fazio. domenica 23 gennaio 2022 tornano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti per un nuovo appuntamento Che tempo che fa che si terrà a partire dalle ore 20:00. Un nuovo appuntamento imperdibile con la trasmissione ricco di importanti ospiti che il pubblico potrà ascoltare nei loro racconti e nelle speciali interviste condotte da Fabio Fazio. Chi sono tutti gli ospiti nella puntata in onda oggi. Che tempo che fa: tutti gli ospiti di domenica 23 gennaio 2022 A distanza di una ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo appuntamento dell’anno con la trasmissione di punta di Rai3 condotta da232022 tornano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti per un nuovo appuntamento Cheche fa che si terrà a partire dalle ore 20:00. Un nuovo appuntamento imperdibile con la trasmissione ricco di importantiche il pubblico potrà ascoltare nei loro racconti e nelle speciali interviste condotte da. Chitutti glinella puntata in onda oggi. Cheche fa: tutti glidi232022 A distanza di una ...

Advertising

borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - mante : Prima o poi occorrerà far pace con l’idea che la Guzzanti che fa Berlusconi non fa più ridere da tempo - FratellidItalia : ?? Le misure che il “governo dei migliori” mette in campo contro il caro bollette sono del tutto insufficienti. Le f… - alice_ledda_ : @gianlucac1 @DanielaPF75 @ThManfredi PIL che cresce, pochissimo lockdown, pochissimi morti. Quando ero a scuola la… - PaulLamanski : Mo' spiegatemi una cosa. La partita dovrebbe essere iniziata alle 15. Perché la diretta scritta mi segna 65mo? E po… -