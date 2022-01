Charlotte Flair | “Scommetterei su me stessa per la vittoria della Royal Rumble”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 gennaio 2022) Molti fan sono semplicemente stanchi dell’attuale booking diin WWE. Lei continua ad essere criticata per aver ricevuto troppe title shot, che altre contendenti più meritevoli avrebbero dovuto ottenere. Nonostante tutta la rabbia, la federazione è decisa a spingere lain alto, ed è improbabile che si fermi presto. Indipendentemente da ciò, non si può non sostenere chesia una delle migliori interpreti femminili sul ring e che abbia partecipato a diversi match storici nella compagnia. Di certo non gli manca la fiducia in se, dato che in precedenza ha affermato di essere ad un altro livello rispetto a Roman Reigns. Mentre parlava in un’intervista nel backstage dopo il suo incontro a SmackDown, laha discussosua ...