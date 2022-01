Centrosinistra verso scheda bianca domani | riflessione su Riccardi

(Di domenica 23 gennaio 2022) Al termine del vertice didi questa mattina, Pd, Leu e M5s sono orientati a votarenella prima votazione per il presidente della Repubblica. Ma nelle tre forze ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il segretario del Pd Enrico Letta puntualizza che nessuno ha la maggioranza, oggi vede Salvini, Speranza, Conte e R… - infoitinterno : Elezione del presidente della Repubblica, centrosinistra verso la scheda bianca? La strategia per il Quirinale - klemkl : Quirinale, Pd-M5s-LeU: 'Un tavolo con tutti i gruppi per un nome condiviso'. Verso la bianca alla prima votazione -… - SoniaLaVera : RT @ultimora_pol: #Italia #Italia È 'molto probabile' che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione. Lo affermano… - NostreNotizie : ?Quirinale: Centrosinistra verso la scheda bianca alla prima votazione. Avanza intanto ipotesi candidatura di Andre… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrosinistra verso

Dall'incontro, affermano fonti al termine, sarebbe anche uscita l'indicazione che "molto probabilmente" ilandràla scheda bianca alla prima votazione. Riccardi "non è un nome di ...Al termine del vertice didi questa mattina, Pd, Leu e M5s sono orientati a votare scheda bianca domani nella prima votazione per il presidente della Repubblica. Ma nelle tre forze politiche si fa strada l'...Secondo indiscrezioni del Nazareno, Giuseppe Conte, Roberto Speranza ed Enrico Letta potrebbero dare indicazioni ai loro parlamentari sul non voto ...Roma – È "molto probabile" che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione. Lo affermano fonti di centrosinistra al termine del vertice alla Camera. La decisione sarà presa nel ...