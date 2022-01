C’è posta per te nuovo boom al sabato sera: Maria batte Rai 1, gli ascolti (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora un altro boom al sabato sera per C’è posta per te che continua a volare. Nella serata del 22 gennaio 2022, il programma di Maria de Filippi è stato visto da oltre 5,5 milioni di spettatori. Grandi emozioni nello studio di Maria, con le storie che tanto piacciono al pubblico. Un programma evento, che incolla milioni di italiani davanti alla tv e accende anche i social. L’hashtag #cepostaperte è rimasto in tendenza per tutta la serata e lo è ancora questa mattina. Rispetto allo scorso anno, quando gli italiani avevano a che fare con coprifuoco e lockdown, gli ascolti sono leggermente in calo, per numero di spettatori. Ma i dati auditel sono comunque eccezionali, visto che Maria, riesce a fare il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora un altroalper C’èper te che continua a volare. Nellata del 22 gennaio 2022, il programma dide Filippi è stato visto da oltre 5,5 milioni di spettatori. Grandi emozioni nello studio di, con le storie che tanto piacciono al pubblico. Un programma evento, che incolla milioni di italiani davanti alla tv e accende anche i social. L’hashtag #ceperte è rimasto in tendenza per tutta lata e lo è ancora questa mattina. Rispetto allo scorso anno, quando gli italiani avevano a che fare con coprifuoco e lockdown, glisono leggermente in calo, per numero di spettatori. Ma i dati auditel sono comunque eccezionali, visto che, riesce a fare il ...

