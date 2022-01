C’è Posta per Te, Maria De Filippi abbandona lo studio per convincere Luigi a riabbracciare la figlia Carmen (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora lacrime, emozioni e dissapori familiari nella terza puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera. Il programma condotto da Maria De Filippi ha visto un susseguirsi di storie ad alto tasso emotivo, complici anche i due ospiti di eccezione, Luca Argentero e Roberto Baggio, quest’ultimo poco avvezzo agli studi televisivi. A catalizzare l’attenzione degli spettatori però è stata Carmen, giovane diciannovenne campana che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riabbracciare il padre Luigi. La ragazza, arrivata in trasmissione insieme al fidanzato, testimone di molte discussioni, non vede il padre da tre anni, dopo un’ultima infuocata lite. Luigi intanto, ancor prima di tagliare i ponti con le figlie (Carmen ... Leggi su isaechia (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora lacrime, emozioni e dissapori familiari nella terza puntata di C’èper Te andata in onda ieri sera. Il programma condotto daDeha visto un susseguirsi di storie ad alto tasso emotivo, complici anche i due ospiti di eccezione, Luca Argentero e Roberto Baggio, quest’ultimo poco avvezzo agli studi televisivi. A catalizzare l’attenzione degli spettatori però è stata, giovane diciannovenne campana che ha chiesto aiuto aDeperil padre. La ragazza, arrivata in trasmissione insieme al fidanzato, testimone di molte discussioni, non vede il padre da tre anni, dopo un’ultima infuocata lite.intanto, ancor prima di tagliare i ponti con le figlie (...

