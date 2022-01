C'è posta per te, Luca Argentero e l'elogio «alla resilienza e al coraggio» degli atleti paralimpici (Di domenica 23 gennaio 2022) Terza puntata del 2022 per il people show dei sentimenti di Maria De Filippi. Tra le sorprese al pubblico di Canale5 l'attore Luca Argentero e il divin codino Roberto Baggio Leggi su vanityfair (Di domenica 23 gennaio 2022) Terza puntata del 2022 per il people show dei sentimenti di Maria De Filippi. Tra le sorprese al pubblico di Canale5 l'attoree il divin codino Roberto Baggio

Advertising

repubblica : Orvieto, assessora leghista posta la foto di Hitler che chiama 'Mario' per fargli i complimenti. Sospesa dal partito - simonebaldelli : Presto entreranno in vigore le nuove attese regole sul #registroopposizioni per permettere ai cittadini di non rice… - Adnkronos : #GreenPassobbligatorio per pensione in posta, Liana Orfei: 'Decisione avvilente'. #notizie - Giovannimerlo15 : @toretedde No no. Non hai capito. Noi speriamo che non andiate in posta e morite di fame. Alla peggio, che prendiat… - ahcomeseibella_ : RT @eg0eccentrica: Pazzesca Maria che per c’è posta per te si veste elegante per una raffinata prima serata, per Amici si veste casual per… -