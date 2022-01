C’è posta per te, il confronto tra Carmen e il padre: ecco cosa sarebbe successo dopo (Di domenica 23 gennaio 2022) La storia di Carmen e del padre ha appassionato milioni di telespettatori di C’è posta per te: la ragazza, 19enne di Sant’Antimo, ha tentato di riallacciare i rapporti con il padre, assente dalla sua vita da 3 anni. L’uomo ha iniziato una nuova vita con la compagna Nunzia e il loro bimbo di due anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 23 gennaio 2022) La storia die delha appassionato milioni di telespettatori di C’èper te: la ragazza, 19enne di Sant’Antimo, ha tentato di riallacciare i rapporti con il, assente dalla sua vita da 3 anni. L’uomo ha iniziato una nuova vita con la compagna Nunzia e il loro bimbo di due anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - so1osong : ti prego fa che c’è un casino in posta - sophilos5 : @Martola__ Ma perché c’è qualcuno che pensa arrivi per posta? - Sara130301 : @louisthesvn Su IG c'è una pagina che posta quasi ogni giorno messaggi di persone che vendono biglietti, se vuoi ti condivido il tag - c782564d19cb4d0 : RT @GiuseppePalma78: Impedire ad una persona di andare in posta a ritirare la propria #pensione, maturata peraltro dopo decenni di contribu… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta C'è posta per te, la seconda puntata con Can Yaman: «Con donne forti al nostro fianco siamo invincibili» Vanity Fair Italia