C’è posta per te | colpo di scena nella storia di Carmen | solo ora si viene a sepere cosa è accaduto dopo la puntata con il padre

Carmen ha chiamato C'è posta per te per cercare di ricucire il rapporto con il padre con il quale non ha rapporto da tre anni. I genitori della ragazza si sono separati quando lei aveva 11 anni. Carmen e la sorella vedevano spesso litigare i genitori per gli alimenti che il padre non pagava alla mamma. C'è posta per te edizione 2022. Anche per questo 2022 torna puntuale il sabato in prima serata C'è posta per te, il programma di successo condotto da Maria De Filippi. Il format della trasmissione è il consueto. La presentatrice invita in studio un ignaro ospite che troverà dall'altra parte della busta un amico o un familiare che vuole ricucire il rapporto. Spetterà poi al destinatario della busta decidere se porgere la mano o chiudere la busta ...

