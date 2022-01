CdS – L’Inter poco brillante, ma vincente: Dzeko gol pesante che potrà essere ricordato (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Inter poco brillante ma vince contro un Venezia da leoni: decide il gol di Dzeko Torna al successo L’Inter in campionato dopo il mezzo passo falso nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dell’ultimo turno. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa poco brillante, ma alla fine si porta a casa tre punti pesantissimi. Per il Corriere dello Sport, quella nerazzurra è una vittoria che mette pressione (e tanta) a Milan e a Napoli chiamate oggi a rispondere allo squillo nerazzurro firmato da Dzeko nel finale di match. “In fuga almeno per una notte, a +5 sul Milan e a +7 sul Napoli. L’Inter probabilmente più brutta della stagione è riuscita a centrare all’ultimo minuto, con un colpo di testa di Dzeko, una vittoria ... Leggi su intermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)ma vince contro un Venezia da leoni: decide il gol diTorna al successoin campionato dopo il mezzo passo falso nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dell’ultimo turno. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa, ma alla fine si porta a casa tre punti pesantissimi. Per il Corriere dello Sport, quella nerazzurra è una vittoria che mette pressione (e tanta) a Milan e a Napoli chiamate oggi a rispondere allo squillo nerazzurro firmato danel finale di match. “In fuga almeno per una notte, a +5 sul Milan e a +7 sul Napoli.probabilmente più brutta della stagione è riuscita a centrare all’ultimo minuto, con un colpo di testa di, una vittoria ...

