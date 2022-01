Caterina Balivo | il rapporto con il marito Guido Maria Brera | “Sono soggiogata da lui”

Leggi su topicnews

(Di domenica 23 gennaio 2022)racconta delcostruito con il. Ecco le sue parole: “da lui”.è una conduttrice amata dal grande pubblico, per via di una professionalità al di fuori del comune. Un personaggio del mondo dello spettacolo capace di conquistare praticamente tutti. Tanto lavoro per lei che si è pian piano affermata, riuscendo a mantenere standard sempre molto elevati. A sostenerla i suoi cari, senza dimenticare la dolce metà Gian. In merito a quest’ultimo si è espressa attraverso un’intervista.(web source)Parole emblematiche per ...