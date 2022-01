Casoria | l’assessore Brancaccio | Approvati 7 | 5 milioni destinati al Parco Castagna

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Aè approvato il programma che permette di accedere ai finanziamenti regionali del “Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. Stiamo parlando di 7,5per la riqualificazione del quartiere di edilizia residenziale pubblica di viae che rientrano nel Piano proposto dalLuca. “L’amministrazione comunale, su proposta del, l’ingegnere Luca– è scritto in una nota – e grazie all’impegno profuso dal dirigente dell’ufficio tecnico, l’architetto Salvatore Napolitano, e del suo team ha partecipato al bando regionale, redigendo uno studio di fattibilità tecnica economica per la riqualificazione degli insediamenti ERP e ...