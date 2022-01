Caso pedofilia nella Chiesa, i vescovi fanno muro. Ecco perché in Italia non si indaga (Di domenica 23 gennaio 2022) Monaco è solo l’ultima tappa dell’operazione trasparenza sulla pedofilia nella Chiesa. Prima del report voluto dall’arcidiocesi bavarese, che ha gettato ombre sul ministero di Joseph Ratzinger, è stata la volta delle comunità ecclesiali irlandese, di Colonia e francese. Tutte iniziative promosse dai corrispettivi vescovi anche a costo di suscitare scandali e scossoni interni. Solo in Italia e Spagna tutto tace. Gli episcopati si mostrano ancora piuttosto contrari a un’ipotesi d’indagine puntuale sull’infamia degli abusi. Come se le 227 diocesi Italiane fossero immuni da una piaga su cui il Papa non vuole insabbiamenti al punto da prescrivere la rimozione di vescovi negligenti nella gestione dei casi di pedofilia (motu proprio Come una ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022) Monaco è solo l’ultima tappa dell’operazione trasparenza sulla. Prima del report voluto dall’arcidiocesi bavarese, che ha gettato ombre sul ministero di Joseph Ratzinger, è stata la volta delle comunità ecclesiali irlandese, di Colonia e francese. Tutte iniziative promosse dai corrispettivianche a costo di suscitare scandali e scossoni interni. Solo ine Spagna tutto tace. Gli episcopati si mostrano ancora piuttosto contrari a un’ipotesi d’indagine puntuale sull’infamia degli abusi. Come se le 227 diocesine fossero immuni da una piaga su cui il Papa non vuole insabbiamenti al punto da prescrivere la rimozione dinegligentigestione dei casi di(motu proprio Come una ...

