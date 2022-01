Carolina Marconi a Verissimo dopo la battaglia contro il tumore: il ringraziamento al fidanzato Alessandro (Di domenica 23 gennaio 2022) A Verissimo Carolina Marconi ripercorre la sua battaglia contro il tumore al seno, vissuta al fianco del fidanzato Alessandro Tulli. Una presenza costante al suo fianco, un punto di riferimento importante per combattere questa battaglia che ora, fortunatamente, si è messa alle spalle. “Devo ringraziarlo pubblicamente per tutto quello che ha fatto” il messaggio d’amore dell’ex gieffina al suo compagno di vita. Carolina Marconi con Alessandro Tulli a Verissimo: il ringraziamento al compagno Carolina Marconi ha vinto la sua battaglia contro il tumore al seno, che si è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Aripercorre la suailal seno, vissuta al fianco delTulli. Una presenza costante al suo fianco, un punto di riferimento importante per combattere questache ora, fortunatamente, si è messa alle spalle. “Devo ringraziarlo pubblicamente per tutto quello che ha fatto” il messaggio d’amore dell’ex gieffina al suo compagno di vita.conTulli a: ilal compagnoha vinto la suailal seno, che si è ...

