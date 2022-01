Carolina di Monaco compie 65 anni | la principessa dai capelli grigi è l’icona del Principato

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 23 gennaio 2022) Buon compleannodi. Lafesteggia oggi, 23 gennaio, 65. La primogenita dell’indimenticata Grace Kelly, ormai da qualche anno, si mostra in pubblico in tutta la sua naturalezza, non nascondendo i segni dell’età come rughe o, ma sfoggiandoli come simbolo di quella bellezza che da sempre la contraddistingue e semplicemente muta con il passare degli. È lei la vera icona del, visto il disinteresse quasi totale della sorella Stéphanie per le questioni familiari e invece le problematiche di famiglia di Alberto, legate soprattutto alle condizioni di salute moglie Charlène, che dopo otto mesi trascorsi in Sudafrica perché colpita da una grave malattia, lo scorso 8 novembre era tornata a casa dal ...