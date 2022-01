Calendario Sport Invernali oggi: orari domenica 23 gennaio, programma, tv, streaming (Di domenica 23 gennaio 2022) oggi, domenica 23 gennaio 2022, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, sci freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico, i Mondiali junior / under 23 di bob, gli Europei Open Junior di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating. Calendario Sport Invernali oggi (domenica 23 gennaio) 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche doppio Vatra Dornei – Nessuna copertura tv / streaming 09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche singolo femminile Vatra Dornei – Nessuna copertura tv/streaming 09.40 Speed skating, Coppa del ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)232022, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, sci freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico, i Mondiali junior / under 23 di bob, gli Europei Open Junior di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating.23) 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche doppio Vatra Dornei – Nessuna copertura tv /09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche singolo femminile Vatra Dornei – Nessuna copertura tv/09.40 Speed skating, Coppa del ...

