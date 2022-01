Calciomercato Napoli, sfuma Reinildo Mandava? I dettagli (Di domenica 23 gennaio 2022) Il terzino sinistro del Lille Reinildo Mandava è stato accostato spesso al Napoli come possibile operazione di mercato da trattare. Negli ultimi giorni, però, è stato reso noto che il difensore mozambicano ha attirato anche l’interesse dell’Atletico Madrid. La squadra spagnola è, inoltre, parsa più convinta rispetto al club azzurro, essendosi già messa in contatto con la società francese con cui il giocatore è in scadenza di contratto. FOTO: Imago – Reinildo Mandava Calciomercato Napoli, Reinildo Mandava verso l’Atletico Madrid Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, l’Atletico Madrid ha già trovato l’accordo con i rappresentanti del calciatore classe ’94 e mancherebbe quindi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Il terzino sinistro del Lilleè stato accostato spesso alcome possibile operazione di mercato da trattare. Negli ultimi giorni, però, è stato reso noto che il difensore mozambicano ha attirato anche l’interesse dell’Atletico Madrid. La squadra spagnola è, inoltre, parsa più convinta rispetto al club azzurro, essendosi già messa in contatto con la società francese con cui il giocatore è in scadenza di contratto. FOTO: Imago –verso l’Atletico Madrid Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, l’Atletico Madrid ha già trovato l’accordo con i rappresentanti del calciatore classe ’94 e mancherebbe quindi ...

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - sportli26181512 : Como, è fatta per Ciciretti: Colpo del Como in Serie B: preso il trequartista ex Napoli Amato Ciciretti, rinforzo i… - luigiloma22 : RT @SkySport: GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione per il Napo… -