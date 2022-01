Calciomercato Napoli, dalla Spagna: rifiutata offerta per Pedraza (Di domenica 23 gennaio 2022) Dai media spagnoli nuova indiscrezione sul Calciomercato del Napoli: il Villarreal avrebbe rifiutato l’offerta per Pedraza Nel Calciomercato presente e futuro del Napoli c’è sempre la ricerca di un terzino sinistro al centro del mirino. Secondo il noto media iberico Marca, nei giorni scorso il club azzurro avrebbe presentato un’offerta formale per il laterale del Villarreal Alfonso Pedraza, sul quale ci sarebbe forte anche l’interesse del Barcellona. Offerte che il club amarillo avrebbe però rispedito al mittente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Dai media spagnoli nuova indiscrezione suldel: il Villarreal avrebbe rifiutato l’perNelpresente e futuro delc’è sempre la ricerca di un terzino sinistro al centro del mirino. Secondo il noto media iberico Marca, nei giorni scorso il club azzurro avrebbe presentato un’formale per il laterale del Villarreal Alfonso, sul quale ci sarebbe forte anche l’interesse del Barcellona. Offerte che il club amarillo avrebbe però rispedito al mittente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - CalcioNews24 : Calciomercato #Napoli, dalla Spagna: rifiutata offerta per #Pedraza - AOstacolo : RT @SkySport: GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione per il Napo… -