Calciomercato Milan – Ecco Lazetic: cifre e dettagli dell’operazione (Di domenica 23 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: martedì si chiude per Marko Lazetic, classe 2004, centravanti della Stella Rossa. I dettagli Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 gennaio 2022) Le ultime news suldel: martedì si chiude per Marko, classe 2004, centravanti della Stella Rossa. I

Advertising

Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, in arrivo Pietro #Pellegri ma in prestito dal @AS_Monaco, non dal @acmilan - FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset ??#calciomercato Il #Lille chiede al #milan 40 milioni per #Botman. La #Fiorentina preferirebbe cedere #V… - sportli26181512 : CorSera - Talento e fisico: il Milan guarda al futuro con Lazetic: Il Corriere della Sera si sofferma sull’affare L… -