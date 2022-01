Calciomercato | il Barcellona piomba sull’obiettivo del Napoli!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’indiscrezione è stata lanciata da Fabrizio Romano e sicuramente non farà felici i tifosi del Napoli: colui che sembrava un obiettivo piuttosto concreto per la difesa degli azzurri, Nicolas Tagliafico, starebbe insistendo per trasferirsi alalla corte di Xavi fin da subito. Tagliafico AjaxL’Ajax sarebbe disposta a cedere il proprio terzino solamente con la formula dell’acquisto a titolo definitivo, mentre illo vorrebbe prelevare in prestito. Il calciatore vedrebbe di buon occhio un eventuale trasferimento in maglia blaugrana in quanto rappresenterebbe un’enorme occasione per la sua carriera. Matteo Brignone