Calcio, Serie A 2022: un grande primo tempo basta alla Roma, contro l’Empoli finisce 4-2 (Di domenica 23 gennaio 2022) Prosegue con il successo della Roma allo Stadio Castellani di Empoli la giornata numero 23 della Serie A di Calcio 2022, in cui i giallo-rossi sono riusciti ad imporsi grazie ad un ottimo primo tempo in cui sono andati a segno in ben quattro occasioni. Il primo gol è arrivato al 24?, quando Tammy Abraham ha approfittato dell’assist di Sergio Oliveira, con il portoghese che ha segnato al 35? la rete del 3-0, due minuti dopo il raddoppio messo a segno da Gianluca Mancini. In totale controllo della sfida è arrivato poi il 4-0 al 37?, ad opera di Nicolò Zaniolo. Nella ripresa la formazione allenata da Josè Mourinho si è adagiata però sugli allori e ha commesso qualche ingenuità di troppo, permettendo ai toscani di avvicinarsi minacciosi ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Prosegue con il successo dellaallo Stadio Castellani di Empoli la giornata numero 23 dellaA di, in cui i giallo-rossi sono riusciti ad imporsi grazie ad un ottimoin cui sono andati a segno in ben quattro occasioni. Ilgol è arrivato al 24?, quando Tammy Abraham ha approfittato dell’assist di Sergio Oliveira, con il portoghese che ha segnato al 35? la rete del 3-0, due minuti dopo il raddoppio messo a segno da Gianluca Mancini. In totalello della sfida è arrivato poi il 4-0 al 37?, ad opera di Nicolò Zaniolo. Nella ripresa la formazione allenata da Josè Mourinho si è adagiata però sugli allori e ha commesso qualche ingenuità di troppo, permettendo ai toscani di avvicinarsi minacciosi ...

Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - SkySport : Gianni, il calcio e la vita: un racconto senza fine Gli aneddoti di un altro calcio, il Sud, il senso dell’amicizia… - TaniaeCocker : RT @Gazzetta_it: Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - G_A_V_76 : RT @Gazzetta_it: Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” -