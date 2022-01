Calcio | Serie A 2022 | Milan e Juventus non si fanno male nel posticipo | è 0-0 a San Siro

(Di domenica 23 gennaio 2022) Un punto ciascuno non faa nessuno, ma favorisce ovviamente le rivali per i vari obiettivi. Nel big match deldella 23ma giornata del campionato diA dia Sanè 0-0 train un incontro nel quale le due squadre si sono affrontate a viso aperto, forse rispettandosi anche troppo. Primo tempo davvero molto equilibrato, con entrambe le squadre molto compatte e pochi pericoli potenziali. Ilsi affida agli strappi di Leao e deve rinunciare prematuramente alla stella Zlatan Ibrahimovic, costretto ad uscire per un problemino fisico lasciando il posto a Giroud. Il tiro migliore lo timbra un difensore: è Davide Calabria che al 30? di mancino sfiora l’incrocio. I bianconeri provano le combinazioni con ...

Nel segno della prudenza. Un leit-motiv di tutta la ventitreesima giornata, nella desolazione dei 5.000 spettatori allo stadio, con ben tre 0-0 in un colpo solo e in generale partite non esaltanti. Nessuna rete e pochissime emozioni nel Sunday Night della 23esima giornata di Serie A. Da valutare le condizioni di Ibrahimovic ...