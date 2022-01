Calcio, Serie A 2022: Insigne raggiunge Maradona e porta tre punti al Napoli, vince anche lo Spezia (Di domenica 23 gennaio 2022) La Serie A di Calcio 2022 ha vissuto quest’oggi il suo turno numero 23, che si è aperto come di consueto dal lunch match delle 12.30 tra Fiorentina e Cagliari, che ha detto molto di più dell’1-1 con cui si è conclusa la sfida, lasciando l’amaro in bocca ad entrambe le compagini. Già all’8? Cristiano Biraghi ha fallito un Calcio di rigore, con Joao Pedro che al 47? ha portato avanti gli isolani. Al 65? Alvaro Odriozola ha rimediato un cartellino rosso, procurando al Cagliari un altro rigore, fallito questa volta proprio da Joao Pedro, prima del pareggio al 75? dell’ex Riccardo Sottil. Tutto facile per il Napoli, che contro la Salernitana ha impiegato solamente 17 minuti per sbloccare il punteggio con Juan Jesus, pareggiato al 33? da Federico Bonazzoli, mentre nel recupero del primo ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) LaA diha vissuto quest’oggi il suo turno numero 23, che si è aperto come di consueto dal lunch match delle 12.30 tra Fiorentina e Cagliari, che ha detto molto di più dell’1-1 con cui si è conclusa la sfida, lasciando l’amaro in bocca ad entrambe le compagini. Già all’8? Cristiano Biraghi ha fallito undi rigore, con Joao Pedro che al 47? hato avanti gli isolani. Al 65? Alvaro Odriozola ha rimediato un cartellino rosso, procurando al Cagliari un altro rigore, fallito questa volta proprio da Joao Pedro, prima del pareggio al 75? dell’ex Riccardo Sottil. Tutto facile per il, che contro la Salernitana ha impiegato solamente 17 minuti per sbloccare il punteggio con Juan Jesus, pareggiato al 33? da Federico Bonazzoli, mentre nel recupero del primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Napoli Salernitana 4 1: Insigne a quota 115 gol come Maradona di Monica Scozzafava Tutto facile per gli azzurri che rimangono a - 4 dall'Inter con i gol di Juan Jesus, Mertens, Rrahmani e Insigne, che si congeda agganciando il mito azzurro Il Napoli travolge la ...

Diretta Empoli - Roma ore 18: dove vederla in tv e in streaming e probabili formazioni L'Empoli ha perso 19 delle 27 sfide contro la Roma in Serie A (3V, 5N), solo contro l'Inter (21) i toscani hanno registrato più sconfitte nel massimo campionato: all'andata i giallorossi si sono ...

Calcio Serie A Milan-Juventus: numeri, statistiche e curiosità Eurosport IT Novellino: 'Allegri è un grande conoscitore di calcio' L'ex allenatore della nostra Serie A, Walter Novellino ... Concretezza non vuol dire certo non esprimere un buon calcio: Allegri resta un grande allenatore e un grande conoscitore di calcio. Mi ...

Mazzarri: “Abbiamo buttato via due punti meritatissimi” Questa l’analisi di Walter Mazzarri dopo il pareggio casalingo del Cagliari contro la Fiorentina. Ma il tecnico guarda anche il lato positivo: "Sta diventando il Cagliari di Mazzarri, la squadra sta g ...

