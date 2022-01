Calcio: Italiano, bravi a riprendere partita, ho avuto paura (Di domenica 23 gennaio 2022) "Abbiamo portato a casa un risultato positivo in una difficile situazione. Lontano dal Franchi forse possiamo migliorare qualcosa". È la lettura della gara da parte del tecnoco della Fiorentina, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) "Abbiamo portato a casa un risultato positivo in una difficile situazione. Lontano dal Franchi forse possiamo migliorare qualcosa". È la lettura della gara da parte del tecnoco della Fiorentina, ...

Advertising

pisto_gol : L’alieno Commisso sul pianeta Serie A: il suo arrivo è la cosa migliore successa al calcio italiano. Che infatti vu… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Bravi a pareggiare in 10, portiamo via un punto e la continuità dei risultati' - apetrazzuolo : FIORENTINA - Italiano: 'Bravi a pareggiare in 10, portiamo via un punto e la continuità dei risultati' - napolimagazine : FIORENTINA - Italiano: 'Bravi a pareggiare in 10, portiamo via un punto e la continuità dei risultati' - Ceruzfries : Pobega via scimmie era il nuovo fenomeno del calcio italiano, si gasavano fosse di loro proprietà ed erano già pron… -