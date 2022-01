Cagliari, Passetti: «Il Covid fa parte della quotidianità. Dobbiamo adeguarci» (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Direttore Generale rossoblù Mario Passetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro la Fiorentina Il Direttore Generale del Cagliari Mario Passetti è intervenuto ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Fiorentina. ASTORI NEL CUORE – «Cagliari-Fiorentina è sempre un’occasione speciale, anche oggi lo ricorderemo come sempre quando queste due squadre rivaleggiano sul campo. Ogni momento è importante per ricordare un ragazzo straordinario come Davide Astori, e il nostro abbraccio va sempre, prima di tutto, ad Anna, Renato e tutta la famiglia di questo grande campione». EMERGENZA Covid – «Sicuramente è una situazione complicata, ma ormai fa parte ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Direttore Generale rossoblù Marioè intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vistagara contro la Fiorentina Il Direttore Generale delMarioè intervenuto ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal fischio d’inizio di-Fiorentina. ASTORI NEL CUORE – «-Fiorentina è sempre un’occasione speciale, anche oggi lo ricorderemo come sempre quando queste due squadre rivaleggiano sul campo. Ogni momento è importante per ricordare un ragazzo straordinario come Davide Astori, e il nostro abbraccio va sempre, prima di tutto, ad Anna, Renato e tutta la famiglia di questo grande campione». EMERGENZA– «Sicuramente è una situazione complicata, ma ormai fa...

