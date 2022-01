Cagliari-Fiorentina, Seria A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 23 gennaio 2022) La Serie A si avvicenda alle due consuete settimane di pausa, e nell’ultimo weekend prima della sosta andranno in scena diverse squadre, tra le quali Cagliari-Fiorentina. Versante Cagliari la squadra di Mazzarri è stata rivoluzionata rispetto a quello di inizio anno e adesso sembra che possa ottenere ottimi risultati, anche viste le ultime uscite, dove la squadra sarda ha lottato fino all’ultimo per ottenere il risultato, con impegno e voglia. Sponda Fiorentina, la viola sta vivendo un vero e proprio sogno, sia in campionato che in Coppa Italia. L’Europa insomma è a un passo. A seguire probabili formazioni, pronostico e diretta tv. Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) La Serie A si avvicenda alle due consuete settimane di pausa, e nell’ultimo weekend prima della sosta andranno in scena diverse squadre, tra le quali. Versantela squadra di Mazzarri è stata rivoluzionata rispetto a quello di inizio anno e adesso sembra che possa ottenere ottimi risultati, anche viste le ultime uscite, dove la squadra sarda ha lottato fino all’ultimo per ottenere il risultato, con impegno e voglia. Sponda, la viola sta vivendo un vero e proprio sogno, sia in campionato che in Coppa Italia. L’Europa insomma è a un passo. A seguiretv.e ...

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 23^ GIORNATA, CAGLIARI-FIORENTINA NON CONVOCATI VLAHOVIC E SAPONARA #SkySerieA #SerieA #SkySport… - tvdellosport : ??FIORENTINA, VLAHOVIC POSITIVO Niente Dusan #Vlahovic in campo nella sfida tra Cagliari e Fiorentina: dovrebbe es… - Corentin_Info : ??Serie A?? #SerieA ??23ème journée?? Cagliari - Fiorentina Naples - Salernitana Spezia - Sampdoria Torino - Sass… - Carlogioia20 : La gara tra #Cagliari e #Fiorentina, in programma alla Unipol Domus di Cagliari domenica 23 gennaio alle 12:30 e va… -