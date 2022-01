Cagliari - Fiorentina, l'esultanza polemica di Sottil contro i suoi ex tifosi (Di domenica 23 gennaio 2022) Punzecchiato durante tutto il match, Sottil ha reagito polemicamente dopo il pareggio contro il Cagliari. L'1 - 1 segnato al 74' ha visto l'esultanza dell'ex rossoblù contro i suoi ex tifosi. Prima ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) Punzecchiato durante tutto il match,ha reagitomente dopo il pareggioil. L'1 - 1 segnato al 74' ha visto l'dell'ex rossoblùex. Prima ...

