Cagliari-Fiorentina | le scelte di Mazzarri e Italiano

Salvezza contro sogni d'Europa. Il Cagliari oggi ospita la Fiorentina e affida l'attacco a Joao Pedro, non c'è lo squalificato Pavoletti con lui. In mediana guida Marin, ancora una volta. Nandez neanche in panchina. Nella Fiorentina, Vlahovic e Saponara non sono neanche convocati: gioca Piatek tra Gonzalez e Ikoné, solo panchina per Callejon. In porta, c'è Terracciano. Cagliari – Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. Fiorentina – Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 23^ GIORNATA, CAGLIARI-FIORENTINA NON CONVOCATI VLAHOVIC E SAPONARA #SkySerieA #SerieA #SkySport… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - Guardalinee : Cagliari XI: 3-5-2 Radunovic; Altare, Goldaniga, Obert; Zappa, Marin, Grassi, Dalbert, Bellanova; Joao Pedro, Perei… - Profilo3Marco : RT @SkySport: Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? LIVE SU SKY SPORT 4K Alle 12.30 #CagliariFioren… -