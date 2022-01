-Cagliari-Fiorentina 1-1: Sottil risponde a Joao Pedro (Di domenica 23 gennaio 2022) Oggi 23 Gennaio 2022 nello Stadio Sardegna alle ore 12:30 si è disputata la partita -Cagliari-Fiorentina di Serie A. Gli ospiti partono a tutto gas e ottengono un calcio di rigore che però non concretizzano in rete. I padroni di casa provano qualche fiammata fino a quando sfiorano clamorosamente il gol con Joao Pedro. Lo stesso Joao trova il gol, ma poi sbaglia anche il calcio di rigore parato facilmente da Terracciano. La Fiorentina poi pareggia con Sottil che sfrutta qualche sintomo di stanchezza fisica degli avversari, ma alla fine la gara si cristallizza sul risultato di 1 a 1. Cagliari-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv -Cagliari-Fiorentina: formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 gennaio 2022) Oggi 23 Gennaio 2022 nello Stadio Sardegna alle ore 12:30 si è disputata la partita -di Serie A. Gli ospiti partono a tutto gas e ottengono un calcio di rigore che però non concretizzano in rete. I padroni di casa provano qualche fiammata fino a quando sfiorano clamorosamente il gol con. Lo stessotrova il gol, ma poi sbaglia anche il calcio di rigore parato facilmente da Terracciano. Lapoi pareggia conche sfrutta qualche sintomo di stanchezza fisica degli avversari, ma alla fine la gara si cristallizza sul risultato di 1 a 1.: probabili formazioni e dove vederla in tv -: formazioni ...

