Cagliari - Fiorentina 1 - 1, rabbia Mazzarri: "Vittoria buttata via, ho sfondato tre porte" (Di domenica 23 gennaio 2022) Cagliari, 23 gennaio 2022 - "La partita era ormai vinta, con un rigore a favore contro una squadra in 10. Ma anche in caso di errore dal dischetto, in superiorità numerica, è necessario continuare a ... Leggi su lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022), 23 gennaio 2022 - "La partita era ormai vinta, con un rigore a favore contro una squadra in 10. Ma anche in caso di errore dal dischetto, in superiorità numerica, è necessario continuare a ...

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - IFTVofficial : 8’ Fiorentina miss penalty ? 47’ Cagliari 1-0 Fiorentina ?? 64’ Odriozola red card ?? 68’ Cagliari miss penalty ? 75… - SkySport : CAGLIARI-FIORENTINA 1-1 Risultato finale ? ? #JoaoPedro (47') ? #Sottil (75') ? ? - mcrisj01 : RT @peppe_tweet: Minuto 13, Cagliari-Fiorentina. Come di consueto, quando le due squadre si incontrano, il match si interrompe: giocatori e… - OregonAntonio : Ottima partita del Cagliari che si è fatto sfuggire per disattenzione e sfortuna la vittoria contro la Fiorentina… -