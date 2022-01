Cagliari-Fiorentina 1-1: Joao Pedro croce e delizia, Sottil regala 1 punto a Italiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, il Cagliari di Mazzarri e la Fiorentina di Italiano si sono divise equamente la posta in palio Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, ildi Mazzarri e ladisi sono divise equamente la posta in palio

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - IFTVofficial : 8’ Fiorentina miss penalty ? 47’ Cagliari 1-0 Fiorentina ?? 64’ Odriozola red card ?? 68’ Cagliari miss penalty ? 75… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - Goalist_it : ????-???? L’intensissimo lunch match tra Cagliari e Fiorentina finisce 1-1: a Joao Pedro risponde Sottil - Luca_Cilli : Per il #Cagliari sono 2 punti persi, per la #Fiorentina uno guadagnato vista come si era messa la partita. Non aver… -