Cade sul Jôf di Montasio, recuperato lo scialpinista di nazionalità slovena (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stato recuperato (l’intervento si è concluso poco dopo le 17), lo scialpinista caduto introno alle 15.30 per circa trecento metri nel canale nord est del Montasio, il canale della Huda Paliza (o Palica). E’ un trentaquattrenne di Lubiana, che stava effettuando la discesa assieme ad un gruppo di connazionali. L’uomo ha perso il controllo degli sci nella parte più ripida del canale ed è poi ruzzolato percorrendone trecento metri fino all’uscita dello stesso. Fortunatamente lo sciatore, che indossava il casco protettivo, ha riportato sì alcuni traumi agli arti e alla schiena ma, apparentemente, di non grave entità considerato il luogo e la lunghezza della scivolata. Sul posto si è portato, dopo la chiamata al Nue112 e l’attivazione da parte della SORES sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, l’elicottero della Protezione Civile ... Leggi su udine20 (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stato(l’intervento si è concluso poco dopo le 17), locaduto introno alle 15.30 per circa trecento metri nel canale nord est del, il canale della Huda Paliza (o Palica). E’ un trentaquattrenne di Lubiana, che stava effettuando la discesa assieme ad un gruppo di connazionali. L’uomo ha perso il controllo degli sci nella parte più ripida del canale ed è poi ruzzolato percorrendone trecento metri fino all’uscita dello stesso. Fortunatamente lo sciatore, che indossava il casco protettivo, ha riportato sì alcuni traumi agli arti e alla schiena ma, apparentemente, di non grave entità considerato il luogo e la lunghezza della scivolata. Sul posto si è portato, dopo la chiamata al Nue112 e l’attivazione da parte della SORES sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, l’elicottero della Protezione Civile ...

