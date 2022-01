Cade dal balcone della casa di riposo, morta anziana nel Leccese (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - È precipitata dal balcone della propria stanza, all'interno di una Rssa di Gagliano del Capo (Le) ed ha perso la vita dopo un volo di 8 metri. I carabinieri sono al lavoro per capire cosa sia accaduto a una donna di 63 anni di Presicce (Le) deceduta dopo essere stata condotta in ospedale a Lecce in ambulanza in condizioni erano disperate. A soccorrerla per primi sono stati proprio i dipendenti della struttura presso cui si trovava. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati a causa dell'impatto al suolo. Indagini in corso. Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - È precipitata dalpropria stanza, all'interno di una Rssa di Gagliano del Capo (Le) ed ha perso la vita dopo un volo di 8 metri. I carabinieri sono al lavoro per capire cosa sia accaduto a una donna di 63 anni di Presicce (Le) deceduta dopo essere stata condotta in ospedale a Lecce in ambulanza in condizioni erano disperate. A soccorrerla per primi sono stati proprio i dipendentistruttura presso cui si trovava. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati a causa dell'impatto al suolo. Indagini in corso.

Advertising

sulsitodisimone : Cade dal balcone della casa di riposo, morta anziana nel Leccese - telodogratis : Cade dal balcone della casa di riposo, morta anziana nel Leccese - Par4n0idAndroid : @MaurizioMonti63 @tibloccopirla @ladyonorato No non ci sono tutti i dati perché nemmeno tu sai leggere i tuoi dati,… - dlibyhvt : RT @dlibyhvt: « Credo che la pioggia sia molto più di semplice acqua che cade dal cielo, è un elemento della natura molto sottovalutato. Pe… - rep_firenze : Bagno a Ripoli, ventenne cade di notte dal tetto della scuola: è in prognosi riservata [aggiornamento delle 12:01]… -