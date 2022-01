Bundesliga, giornata 20: Union Berlino quarto, sale il Lipsia (Di domenica 23 gennaio 2022) Poker del Bayern Monaco all’Hertha Berlino nella giornata 20 di Bundesliga, non sbaglia nemmeno il Borussia Dortmund che vince la difficile sfida con l’Hoffenheim. Union Berlino in zona Champions, dilaga il Bayer Leverkusen e il Lipsia sale al sesto posto. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Bundesliga, giornata 20: Hertha-Bayern 1-4, Hoffenheim-Dortmund 2-3 Altro risultato largo del Bayern Monaco, che si impone per 1-4 sul campo dell’Hertha Berlino nel posticipo di giornata e mantiene i sei punti di vantaggio sul Dortmund. Per i capitolini, invece, è la terza gara consecutiva senza vittorie. Doppio vantaggio nel primo tempo con il colpo di testa di Tolisso al 25’ e l’anticipo di Müller sugli ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 23 gennaio 2022) Poker del Bayern Monaco all’Herthanella20 di, non sbaglia nemmeno il Borussia Dortmund che vince la difficile sfida con l’Hoffenheim.in zona Champions, dilaga il Bayer Leverkusen e ilal sesto posto. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.20: Hertha-Bayern 1-4, Hoffenheim-Dortmund 2-3 Altro risultato largo del Bayern Monaco, che si impone per 1-4 sul campo dell’Herthanel posticipo die mantiene i sei punti di vantaggio sul Dortmund. Per i capitolini, invece, è la terza gara consecutiva senza vittorie. Doppio vantaggio nel primo tempo con il colpo di testa di Tolisso al 25’ e l’anticipo di Müller sugli ...

