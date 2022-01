Bruxelles, violenze e scene di guerriglia urbana alla manifestazione contro le restrizioni anti-Covid (Di domenica 23 gennaio 2022) Violenti scontri e scene di guerriglia urbana a Bruxelles, dove migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro il certificato vaccinale e le restrizioni per contenere i contagi da Covid. I dimostranti hanno lanciato oggetti e transenne metalliche contro le forze dell’ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idranti nell’area del Parco del Cinquantenario, nei pressi delle istituzioni Ue. I manifestanti, arrivati anche da Francia e Germania, si sono scontrati a più riprese con gli agenti in tenuta antisommossa. Alcuni poliziotti si sono dovuti rifugiare all’ingresso di una fermata della metropolitana. Assaltato anche l’edificio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Violenti scontri edi, dove migliaia di manifestsono scesi in piazza per protestareil certificato vaccinale e leper contenere i contagi da. I dimostrhanno lanciato oggetti e transenne metallichele forze dell’ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idrnell’area del Parco del Cinquantenario, nei pressi delle istituzioni Ue. I manifest, arrivati anche da Francia e Germania, si sono scontrati a più riprese con gli agenti in tenutasommossa. Alcuni poliziotti si sono dovuti rifugiare all’ingresso di una fermata della metropolitana. Assaltato anche l’edificio che ...

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles violenze Bruxelles, violenti scontri alla manifestazione no Green pass ... secondo le forze dell'ordine, ha raccolto stamane a Bruxelles circa 50 mila persone. Giunti nei pressi della sede dell'Unione Europea sono iniziate le violenze, con lancio di oggetti contro la ...

Bruxelles, violenze alla manifestazione No Vax e No Pass BRUXELLES - Prima gli slogan e i canti, poi gli assalti, i petardi, i lacrimogeni. È degenerata in violenza oggi a Bruxelles la manifestazione contro la vaccinazione e le misure restrittive per il Covid - 19. La polizia ha sparato gas lacrimogeni e usato gli idranti per disperdere la folla. La marcia ha fatto ...

Bruxelles, violenze alla manifestazione No Vax e No Pass La Repubblica Bruxelles, violenze e scene di guerriglia urbana alla manifestazione contro le restrizioni anti-Covid Lanci di oggetti, lacrimogeni e scontri con la polizia alla manifestazione organizzata a Bruxelles contro le restrizioni per il Covid. Alcuni agenti sono stati costretti a rifugiarsi all'ingresso di u ...

Gli scontri alla manifestazione 'no-pass' a Bruxelles Prima dell'inizio della marcia, la polizia ha perquisito i partecipanti e in alcuni casi ha trovato oggetti pericolosi, che sono stati sequestrati. Sei persone sono state arrestate prima della partenz ...

