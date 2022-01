Bruxelles, scontri a manifestazione no Green pass: polizia usa lacrimogeni (Di domenica 23 gennaio 2022) scontri alla manifestazione contro le restrizioni Covid a Bruxelles. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idranti nell'area ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022)allacontro le restrizioni Covid a. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gase idranti nell'area ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Bruxelles, scontri a manifestazione no Green pass: polizia usa lacrimogeni #Bruxelles - murphi57 : RT @LuigiRu09530832: Scontri a #Bruxelles, colpite le istituzioni della #UE #23gennaio, #NoGreenPass - SHIN_Fafnhir : RT @actarus1070: Continuano gli scontri tra polizia e black block, a cui si sono aggiunte anche altre persone. #Bruxelles - Belgio ???? Can… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Bruxelles, scontri a manifestazione no Green pass: polizia usa lacrimogeni #Bruxelles - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Bruxelles, scontri a manifestazione no Green pass: polizia usa lacrimogeni #Bruxelles -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles scontri Bruxelles, scontri a manifestazione no Green pass: polizia usa lacrimogeni Scontri alla manifestazione contro le restrizioni Covid a Bruxelles. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idranti nell'area ...

Bruxelles: scontri a protesta no vax 15.52 Bruxelles: scontri a protesta no vax Una manifestazione contro le restrizioni anti - Covid a Bruxelles è degenerata in incidenti fra dimostranti e forze di polizia. Gli scontri si sono sviluppati nell'...

Bruxelles, scontri a manifestazione no Green pass: polizia usa lacrimogeni TGCOM Bruxelles, tensione tra polizia e manifestanti contrari alle restrizioni anti Covid-19 La polizia ha risposto al lancio di oggetti con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, per disperdere i dimostranti scesi in piazza. Sei gli arresti delle forze dell'ordine ...

Bruxelles, scontri a manifestazione no Green pass: polizia usa lacrimogeni Scontri alla manifestazione contro le restrizioni Covid a Bruxelles. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idranti nell'area ...

alla manifestazione contro le restrizioni Covid a. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idranti nell'area ...15.52a protesta no vax Una manifestazione contro le restrizioni anti - Covid aè degenerata in incidenti fra dimostranti e forze di polizia. Glisi sono sviluppati nell'...La polizia ha risposto al lancio di oggetti con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, per disperdere i dimostranti scesi in piazza. Sei gli arresti delle forze dell'ordine ...Scontri alla manifestazione contro le restrizioni Covid a Bruxelles. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idranti nell'area ...