Bonus di 100 euro in busta paga: a chi spetta e da quando arriva (Di domenica 23 gennaio 2022) Novità per il Bonus di 100 euro, che si ottiene in busta paga. Questo trattamento integrativo, con la riforma dell'Irpef, continuerà ad essere erogato, ma solo a coloro che hanno un reddito fino a 15.000 euro. O meglio, verrà riconosciuto anche a chi ha un reddito complessivo tra 15 mila e 28 mila euro, ma solo se ci saranno determinate condizioni, se si rispetteranno degli specifici requisiti. Leggi anche: Bonus Renzi 2022: a chi spetta, importo e tutte le novità A chi spetta il Bonus di 100 euro in busta paga? Questo trattamento integrativo di 100 euro in busta paga continuerà a essere erogato, come prima, ai ...

