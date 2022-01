Bomba Uomini e Donne, Maria de Filippi caccia il cavaliere over più famoso. Mai vista così furiosa. Anticipazioni choc (Di domenica 23 gennaio 2022) Arrivano nuove Anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Tronisti, corteggiatrici, dame e cavalieri si sono ritrovati di nuovo nello studio di Canale 5 nei pomeriggi di venerdì e sabato, 21 e 22 gennaio 2022. Cos’è accaduto? A rivelarlo ci pensa la pagina Instagram UominieDonneclassicoeover. In particolare, la registrazione di ieri è iniziata con Gemma Galgani. La dama torinese, seduta al centro dello studio, ha avuto l’ennesimo scontro con Tina Cipollari. Non si conoscono i dettagli di questa nuova lite, ma si può già immaginare cosa potrebbe essere accaduto. Gemma ha iniziato una nuova conoscenza, con un cavaliere arrivato nel programma Uomini e Donne nella registrazione di venerdì. Si chiama Massimiliano e si ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 gennaio 2022) Arrivano nuovesulle ultime registrazioni di. Tronisti, corteggiatrici, dame e cavalieri si sono ritrovati di nuovo nello studio di Canale 5 nei pomeriggi di venerdì e sabato, 21 e 22 gennaio 2022. Cos’è accaduto? A rivelarlo ci pensa la pagina Instagramclassicoe. In particolare, la registrazione di ieri è iniziata con Gemma Galgani. La dama torinese, seduta al centro dello studio, ha avuto l’ennesimo scontro con Tina Cipollari. Non si conoscono i dettagli di questa nuova lite, ma si può già immaginare cosa potrebbe essere accaduto. Gemma ha iniziato una nuova conoscenza, con unarrivato nel programmanella registrazione di venerdì. Si chiama Massimiliano e si ...

infoitcultura : “Matrimonio? Ci stiamo pensando”: Uomini e Donne, arriva l’annuncio bomba - infoitcultura : Dopo C'è Posta per te inizia la sua avventura a Uomini e Donne: anticipazione bomba - zazoomblog : Dopo C’è Posta per te inizia la sua avventura a Uomini e Donne: anticipazione bomba - #Posta #inizia #avventura… - infoitcultura : Uomini e Donne, la bomba di Ciprian su Andrea Nicole: 'Non avrei accettato', finalmente tutta la verità - ikaroslaughed : Ok, raga. Ma Fabrizio Moro che canterà 'Uomini Soli' dei Pooh durante la serata delle cover spaccherà tantissimo. C… -