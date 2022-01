Bomba Grande Fratello Vip, Soleil cerca di baciare Delia, Lei prima ci sta poi la allontana. Casa sotto choc, cosa succede (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è un cambio rotta al Grande Fratello Vip 6, quello di Soleil Sorge e Delia Duran. Se il pubblico le sta immaginando intente ancora a litigare si sbaglia alla Grande. Infatti, nella serata di ieri, le due gieffine hanno ballato, scherzato insieme e si sono mostrate complici. Secondo molti telespettatori, il ‘copione’ sarebbe ormai cambiato. Alex Belli pare abbia scelto di mettersi da parte e ora quelle che fino a ieri dimostravano di essere rivali appaiono molto unite. Addirittura, tra Soleil e Delia scatta quasi un bacio! Ma forse questo cambio rotta improvviso non è poi così inatteso. Con l’entrata della Duran sicuramente tutti si aspettavano liti e scontri di fuoco. Però, non è mai stato escluso che le due avrebbero trovato una complicità nella ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 gennaio 2022) C’è un cambio rotta alVip 6, quello diSorge eDuran. Se il pubblico le sta immaginando intente ancora a litigare si sbaglia alla. Infatti, nella serata di ieri, le due gieffine hanno ballato, scherzato insieme e si sono mostrate complici. Secondo molti telespettatori, il ‘copione’ sarebbe ormai cambiato. Alex Belli pare abbia scelto di mettersi da parte e ora quelle che fino a ieri dimostravano di essere rivali appaiono molto unite. Addirittura, trascatta quasi un bacio! Ma forse questo cambio rotta improvviso non è poi così inatteso. Con l’entrata della Duran sicuramente tutti si aspettavano liti e scontri di fuoco. Però, non è mai stato escluso che le due avrebbero trovato una complicità nella ...

Advertising

ninoBertolino : @fdragoni Vai a vedere le testate nucleari La Russia ne ha circa il doppio dell’America Inoltre la più grande bom… - mifebez : RT @GiorgiaMeloni: Nulla o poco è stato fatto per le imprese messe in difficoltà in un periodo di grande crisi e per le famiglie, già duram… - salvhath0r : Questa puntata molto sottotono, la prima è stata una bomba la seconda abbastanza ma questa un grande meh #CePostaPerTe - PatCisla : RT @GiorgiaMeloni: Nulla o poco è stato fatto per le imprese messe in difficoltà in un periodo di grande crisi e per le famiglie, già duram… - Ale59174156 : @matteorenzi NONuna parola sulle misure draghi. Sui morti sul lavoro. QUANTO FAI SCHIFO BOMBA. UN FALSO,IPOCRITA ,O… -