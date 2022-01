Bologna, Bonifazi vittima di un furto: “Sanno quando non siamo in casa, attenzione” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Ciao ragazzi, volevo sensibilizzare tutti i miei colleghi a stare in guardia contro i furti in casa che noi calciatori stiamo subendo. Magari già lo sapete, ma ieri, approfittando della partita del Bologna a Verona, sono entrati dei ladri a casa mia, nonostante avessi attive tutte le precauzioni del caso. Fortunatamente non c’era nessuno a casa, ma molti di noi hanno moglie e figli in casa e potrebbero essere in pericolo. Teniamo sempre alta la guardia. Sanno ovviamente quando non siamo in casa, durante le partite, ma non diamogliela vinta. Un abbraccio, Kevin“. Queste sono le dichiarazioni di Kevin Bonifazi, centrale difensivo del Bologna, recentemente vittima di un ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “Ciao ragazzi, volevo sensibilizzare tutti i miei colleghi a stare in guardia contro i furti inche noi calciatori stiamo subendo. Magari già lo sapete, ma ieri, approfittando della partita dela Verona, sono entrati dei ladri amia, nonostante avessi attive tutte le precauzioni del caso. Fortunatamente non c’era nessuno a, ma molti di noi hanno moglie e figli ine potrebbero essere in pericolo. Teniamo sempre alta la guardia.ovviamentenonin, durante le partite, ma non diamogliela vinta. Un abbraccio, Kevin“. Queste sono le dichiarazioni di Kevin, centrale difensivo del, recentementedi un ...

