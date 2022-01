Bollette energia: aiuti governo coprono solo 6% rincari, lo osserva la Cgia (Di domenica 23 gennaio 2022) A fronte di un rincaro di luce e gas che per il 2022 ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, il tasso di copertura supera di poco il 6%, osserva la Cgia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 gennaio 2022) A fronte di un rincaro di luce e gas che per il 2022 ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, il tasso di copertura supera di poco il 6%,laL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : Il caro energia non risparmia nemmeno scuole e comuni, ecco le bollette da allarme rosso ad Arona (Novara). Bene i… - EnricoLetta : Subito chiediamo al Governo un intervento strutturale sulla parte fiscale del costo dell'#energia. Il peso del… - fattoquotidiano : Caro-bollette: gli operatori del mercato libero propongono prezzi bloccati per 2 anni. Così seguiteremo a strapagar… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: ??#Letta e #Conte che tanto si ostinano con le loro proposte #radicalchic inutili, lo capiscano!?? #20gennaio #Energia #bo… - frances88451672 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: VORREI CHE QUALCUNO MI SPIEGASSE IN POCHE PAROLE A COSA SONO DOVUTI GLI AUMENTI DI OLTRE IL 50% DELLE BOLLETTE DI ENE… -