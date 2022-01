Biathlon, staffetta maschile Anterselva 2022: dominio Norvegia, Italia ottava (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ dominio Norvegia nella staffetta maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe e Vetle Sjaastad Christiansen non hanno conosciuto rivali e hanno chiuso in 1:12:14.7 davanti alla Russia, seconda grazie a una parte finale splendida di Latypov. Terzo posto per la Germania che vince la battaglia contro la Francia, oggi quarta. Disastro Italia al poligono, troppi errori con Giacomel, Bormolini e Windisch ai quali ha cercato di rimediare Lukas Hofer sbagliando però due volte sul finale. Gli azzurri hanno chiuso così in ottava posizione a +3:03.6 davanti a Austria e Slovenia. CLASSIFICA staffetta maschile ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) E’nelladi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di. Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe e Vetle Sjaastad Christiansen non hanno conosciuto rivali e hanno chiuso in 1:12:14.7 davanti alla Russia, seconda grazie a una parte finale splendida di Latypov. Terzo posto per la Germania che vince la battaglia contro la Francia, oggi quarta. Disastroal poligono, troppi errori con Giacomel, Bormolini e Windisch ai quali ha cercato di rimediare Lukas Hofer sbagliando però due volte sul finale. Gli azzurri hanno chiuso così inposizione a +3:03.6 davanti a Austria e Slovenia. CLASSIFICA...

Advertising

neveitalia : Biathlon: la Norvegia domina la Staffetta maschile di Anterselva. Italia ottava #biathlon #biathlon #23Gennaio… - Cruf3 : Vedo dei distacchi imbarazzanti nella staffetta maschile di #biathlon #ANT22 - Leonardo44447 : In staffetta a Pechino direi che il posto a Didier non glielo possa e non glielo debba togliere nessuno. I valori a… - FreddieTee : Io capisco chi dice che Tommaso Giacomel è veloce al poligono e forte sugli sci, ma i bersagli li deve anche chiude… - brontolodesign : Super g femminile,staffetta biathlon maschile e Matteo in campo....sto diventando strabico x seguire tutto ??… -