Berrettini | ' La chiave? La pazienza Mai pensato ai record'

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini chiave

Con la vittoria ottenuta contro Pablo Carreno Busta, Matteoconquista anche la sesta ... " Sapevo di dover avere pazienza, era questa la parolache avevamo trovato col mio team. Contro ...è nei quarti in uno Slam per la quarta volta di fila, la quinta in carriera. Polivalente,... Varrebbe la pena di scommettere sulla coppia anche inCoppa Davis.Matteo Berrettini è il primo italiano di sempre a raggiungere i quarti di finale in tutti gli slam. Il romano batte Pablo Carreno Busta con il punteggio di 7-5 7-6(4) 6-4 negli ottavi di finale degli ...Pablo Carreno Busta ha 30 anni, è numero 21 del ranking ATP (17 in quello in tempo reale) e vanta un curriculum di tutto rispetto che comprende due semifinali agli Us Open e sei titoli ATP, tra i qual ...