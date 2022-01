Berlusconi si ritira. Forza Italia dice no a Draghi sul Colle "Proporremo nomi di massimo consenso" (Di domenica 23 gennaio 2022) Il leader si consulta con ministri, dirigenti e familiari. Poi comunica agli alleati del centrodestra il suo passo indietro. L’orgoglio degli azzurri: "Anche questa volta antepone gli interessi del Paese, l’unico vero statista" Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 gennaio 2022) Il leader si consulta con ministri, dirigenti e familiari. Poi comunica agli alleati del centrodestra il suo passo indietro. L’orgoglio degli azzurri: "Anche questa volta antepone gli interessi del Paese, l’unico vero statista"

riotta : .@berlusconi si ritira da corsa #Quirinale ma senza endorsement #Draghi il centrodestra finora senza guida e diviso. Vedremo al voto - Agenzia_Ansa : 'Considero necessario che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazi… - fanpage : Silvio #Berlusconi fa un passo indietro e ritira la sua candidatura al #Quirinale - Rodica17957578 : RT @PetrazzuoloF: Il pregiudicato #Berlusconi si ritira dalla corsa per il Quirinale, non per decenza, ma perchè non è riuscito a comprarsi… - rombi_ti : RT @cicciorosina: berlusconi si ritira, con trent'anni di ritardo -