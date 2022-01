Berlusconi ricoverato al San Raffaele: «Check up di rito» Il sogno infranto del Colle: «Lo sognavo da bambino» (Di domenica 23 gennaio 2022) Il leader di Forza Italia da un paio di giorni in ospedale dopo il Covid e dopo la gastroenterite che lo ha colpito a maggio: «Nulla di grave, solo la necessità dei Check up di rito» Leggi su corriere (Di domenica 23 gennaio 2022) Il leader di Forza Italia da un paio di giorni in ospedale dopo il Covid e dopo la gastroenterite che lo ha colpito a maggio: «Nulla di grave, solo la necessità deiup di

Advertising

fanpage : Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ieri ha rinunciato all… - Corriere : Il Cavaliere ricoverato per controlli medici al San Raffaele di Milano - RaiNews : Berlusconi ricoverato da giovedì 20 gennaio al San Raffaele di Milano - tommicavagna : RT @cicciogia: Appena due giorni fa è stato inaugurato l'Anno Giudiziario e già Berlusconi è ricoverato al San Raffaele. È una specie di ri… - tommicavagna : RT @LDistratta: #Berlusconi viene ricoverato al San Raffaele per controlli al suo stato di salute, che puntuali come un orologio si rendono… -