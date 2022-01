Berlusconi? I franchi tiratori erano nel centrodestra. Parola di Sgarbi (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Cavaliere si è auto-disarcionato. Non correrà più per succedere Sergio Mattarella al Quirinale. Berlusconi, dopo aver formulato l’auspicio che Draghi rimanga dov’è, ha deciso di percorrere “un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale”. Pur nella consapevolezza di aver verificato “l’esistenza di numeri sufficienti per l’elezione”. Di questo però, non è convinto il regista dell’operazione “scoiattolo” Vittorio Sgarbi che, in una nota diffusa pochi minuti dopo aver appreso la notizia del passo indietro del leader di Forza Italia, racconta tutta un’altra storia. “Non dubito che la quota di circa 50 parlamentari fosse raggiungibile, anche con i miei riscontri – scrive il critico d’arte parlando della quota di grandi elettori utile a raggiungere il quorum al quarto scrutinio – . Ma il mistero restava e resta il comportamento di una parte, ... Leggi su formiche (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Cavaliere si è auto-disarcionato. Non correrà più per succedere Sergio Mattarella al Quirinale., dopo aver formulato l’auspicio che Draghi rimanga dov’è, ha deciso di percorrere “un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale”. Pur nella consapevolezza di aver verificato “l’esistenza di numeri sufficienti per l’elezione”. Di questo però, non è convinto il regista dell’operazione “scoiattolo” Vittorioche, in una nota diffusa pochi minuti dopo aver appreso la notizia del passo indietro del leader di Forza Italia, racconta tutta un’altra storia. “Non dubito che la quota di circa 50 parlamentari fosse raggiungibile, anche con i miei riscontri – scrive il critico d’arte parlando della quota di grandi elettori utile a raggiungere il quorum al quarto scrutinio – . Ma il mistero restava e resta il comportamento di una parte, ...

