(Di domenica 23 gennaio 2022) : “Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale” Silvioha finalmente sciolto la riserva, ritirando la suaal. La riunione si è svolta on line e al termine è stata rilasciata una nota stampa, riportata dalle maggiori testate giornalistiche. Ha detto: “Dopo innumerevoli incontri con parlamentari e delegati regionali, anche e soprattutto appartenenti a schieramenti diversi della coalizione di centro-destra – dice– ho verificato l’esistenza di numeri sufficienti per l’elezione. E’ un’indicazione che mi ha onorato e commosso: la presidenza della Repubblica è la più Alta carica delle nostre istituzioni, rappresenta l’Unità della Nazione, del Paese che amo e al servizio del quale mi sono posto da trent’anni, con tutte ...

ROMA - Di buono c'è che Silvio Berlusconi si è ritirato. Di cattivo, tutto il resto: i "no", i "ni" e i troppi "forse" alla candidatura di Mario Draghi, oltre alla richiesta di Berlusconi di inchiodarlo a Palazzo Chigi. Indubbiamente la candidatura di Berlusconi era divisiva, non stava in piedi. La situazione è estremamente confusa, dare indicazioni è difficile. Berlusconi ha ritirato la candidatura al Quirinale: "Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale"