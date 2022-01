“Basta me ne vado”: 46enne di Qualiano litiga con la moglie, va via di casa ma era ai domiciliari. Arrestato (Di domenica 23 gennaio 2022) A Qualiano, dopo un litigio con la moglie, un 46enne ha abbandonato il tetto coniugale. Tuttavia, è stato Arrestato dai militari dell’arma di Qualiano in quanto era sottoposto agli arresti domiciliari. litiga con la moglie e va via di casa: Arrestato perché era ai domiciliari I carabinieri della stazione di Qualiano hanno Arrestato un 46enne, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 23 gennaio 2022) A, dopo un litigio con la, unha abbandonato il tetto coniugale. Tuttavia, è statodai militari dell’arma diin quanto era sottoposto agli arresticon lae va via diperché era aiI carabinieri della stazione dihannoun, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

