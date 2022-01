Basket | si allarga il focolaio Covid nella Nutribullet Treviso | a rischio la sfida di Champions League

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022) Siilall’interno della, con la formazione veneta che dopo aver annunciato cinque positività nel corso della settimana ha dovuto registrare due nuovi casi, complicando non poco il cammino in Serie A e nelle coppe europee. Proprio quest’oggiavrebbe dovuto affrontare l’Olimpia Milano in Serie A, ma il match è stato rinviato proprio a causa dei contagi, per una lista che si allungata quest’oggi con Nicola Akele e il direttore sportivo Andrea Gracis, per unche coinvolge ora giocatori e dirigenti.: Nico Mannion positivo al-19, non finiscono i guai per la stella della Virtus Bologna La, valutando la situazione, ha dunque chiesto alla FIBA ...